Дамаск, 29 октября. Помощник главы департамента Дамаска Джамалиддин Шуайб рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о подготовке экспорта сирийских сельскохозяйственных культур в Россию. Об экспорте будет официально объявлено в следующем месяце.

По словам сирийского министра, в данный момент Сирия готова экспортировать гораздо больше, чем в предыдущие сезоны. В частности, речь идет о яблоках. Сейчас для отправки этих фруктов на иностранные рынки необходимо разработать специальную стратегию.

В ходе беседы Шуайб подтвердил, что сирийская сторона договорилась об импорте российской пшеницы в обмен на экспорт овощей и фруктов собственного производства.

«Меня зовут Джамалиддин Шуайб, я — помощник главы Департамента в Дамаске. Конечно, у нас дружеские связи с Российской Федерацией. Безусловно, Россия — братская страна. Особенно в сфере экономических и торговых отношений, торговый обмен между нашими странами активно развивается. В настоящее время мы учредили организацию при министерстве по экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции, которая будет решать по поставкам всего необходимого для российского рынка. Конечно, российский рынок — крупный рынок, нуждающийся в большом количестве пищевой и сельскохозяйственной продукции для удовлетворения всех нужд. Сейчас мы занимаемся выращиванием яблок, а сирийские яблоки известны своими превосходными качествами. Поэтому мы очень заинтересованы в экспорте яблок в Российскую Федерацию. Вдобавок к этому, мы можем экспортировать еще несколько продуктов, например, цитрусовые. Их можно продавать в сезон произрастания цитрусовых, которые также известны своими выдающимися качествами. Также важно укрепление связей между двумя дружественными странами, особенно в том, что касается устройства системы торговли между нами», — заявил он корреспонденту ФАН.

Стоит отметить, что Сирия ударными темпами восстанавливает свою экономику и производство после возвращения большей части провинций под контроль сирийской правительственной армии. Развитие страны происходит вопреки санкциям, которые были наложены со стороны стран Запада.

В данный момент САР полностью адаптировалась к современным реалиям, освоила новые рынки сбыта и переориентировалась на новых поставщиков. Сирия почти полностью отказалась от импорта продуктов. В магазинах много товаров собственного производства. Часть из них экспортируется в дружественные страны. Одним из главных партнеров САР остается Россия — туда идут соки, масло, оливки, овощи, фрукты.