Прокуратура проверит обрушение моста в Приморье

Владивосток, 27 октября. Прокуратура Приморского края проверит меры по содержанию и обслуживанию рухнувшего автомобильного моста. Жертвами трагедии стали два человека, в том числе ребенок.

«По данному факту надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги», — заявила помощник прокурора Приморского края Елена Телегина в комментарии ТАСС.

Напомним, автомобильный мост через реку Осиновка на пятом километра трассы Осиновка — Рудная пристань в Михайловском районе рухнул, придавив бетонными плитами проезжающий легковой автомобиль. В аварии погибли водитель легковушки и ребенок.

Врио губернатора края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с гибелью матери и ребенка. Глава Приморья заявил, что причиной обрушения стала фура, которая в 1,5 раза превысила допустимый тоннаж. Кожемяко также добавил, что в Приморье 149 мостов находятся в аварийном состоянии, еще 400 требуют ремонта.

По словам Кожемяко, какими бы не были выводы следователей, они не отменяют ответственность властей за аварийное состояние конструкции. Врио губернатора добавил, что власти будут добиваться ужесточения контроля за большегрузами в регионе.