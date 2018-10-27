Раскольник Макарий отказался от борьбы за руководство украинской церковью

Киев, 27 октября. Предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий отказался от борьбы за руководство украинской церковью в случае получения автокефалии. Он заявил, что не выдвигает свою кандидатуру на пост.

«Поддержу того, кого предложит Вселенский патриарх», — сказал Макарий в программе украинского телеканала ZIK.

Напомним, в сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках «подготовки к предоставлению автокефалии» украинской церкви. В Русской православной церкви предупредили, что этот шаг может привести к трагическим последствиям и вызвать раскол веры. Однако Константинополь признал недействительным акт XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали канонически ничтожным, так как оно противоречит нормам церковного строя.

Кроме того, Константинопольский патриархат снял обвинения с глав двух раскольничьих церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.

Священный Синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем. В Русской православной церкви также отметили, что надеются на отмену решения Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви.