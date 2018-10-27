У нас «шизики» живут, по-вашему?: в РФ ответили защищавшему языковую дискриминацию украинцу

Москва, 27 октября. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, участвуя в программе «60 минут» на канале «Россия 1», напомнил украинцам о том, что предоставление статуса официального нескольким языкам — это нормальная практика как в РФ, так и в Европе.

Эксперт-международник выразил недоумение, почему этого не понимают на Украине, которая, как заявляют киевские власти, якобы стремится в ЕС. Платошкин поставил на место украинского общественного деятеля Гордея Белова, защищавшего языковую дискриминацию на Украине.

«И во всех национальных республиках у нас два языка, а в Башкирии, чтобы вы знали, вообще три. Русский, башкирский и татарский. Вы можете и в суде выступать на этих языках, и с правоохранительными органами общаться. Что у нас там, шизики живут, по-вашему?» — обратился Платошкин к украинцу.

Белов ранее назвал двуязычных людей «шизиками», чем вызвал резкое недовольство других участников программы. Платошкин объяснил украинцу, что, на самом деле, «шизики» — это те, кто не понимает очевидных вещей.

«Вы в Европу вроде лезете? В Швейцарии четыре государственных языка, хотя там 67% немцев, а французов только 18. Но для всех чиновников предписано владение двумя языками. Возьмем Германию: 80 млн человек, на севере – 60 тысяч датчан. В этом регионе датский язык тоже считается официальным. Тоже шизики?» — урезонил украинца российский эксперт.

Напомним, на Украине на законодательном уровне утверждена политика борьбы с «русскоязычным культурным продуктом». Во всех регионах страны желающие обучаться или просто разговаривать на русском сталкиваются с дискриминацией. Недавно киевский журналист Богдан Кутепов пожаловался, что не может найти для своей дочери музыкальную школу, где бы девочку не заставляли петь песни Аллы Пугачевой.