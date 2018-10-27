«Все как раз наоборот»: в Германии удивлены ростом экономики РФ вопреки санкциям

Берлин, 27 октября. Экономика России показывает активный рост, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает немецкий журнал Die Welt.

По информации издания, в третьем квартале этого года доходы России в платежном балансе превысили расходы на 26,4 млрд долларов, что примерно равняется 6,5% от ВВП страны. Причем по итогам года, как прогнозирует Центральный банк РФ, профицит вырастет до 98 млрд долларов.

«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот», — пишет автор статьи.

Главной причиной оживления российской экономики Die Welt считает рост стоимости нефти и ослабление рубля, которое привело к сокращению импорта и росту экспорта.