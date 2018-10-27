Полиция бесплатно восстановит документы пострадавшим от наводнения на Кубани

Москва, 27 октября. Полиция бесплатно восстановит документы жителям Краснодарского края, которые пострадали во время наводнения. Об этом сообщает в субботу региональное ГУ МВД.

«Местные жители, чьи документы считаются утраченными или поврежденными во время подтопления, вправе обратиться в отделы по вопросам миграции и МРЭО для оказания государственных услуг на безвозмездной основе», — сообщили в главке.

Уточняется, что местные жители смогут восстановить паспорта, временные удостоверения личности граждан РФ, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств.

Из-за сильных проливных дождей в Краснодарском крае произошли подтопления, жертвами стихии стали шесть человек, 60 пострадали, судьба еще двоих остается неизвестной. Непогода нарушила транспортное сообщения.

Следование поездов было приостановлено, движение по отдельным участкам железнодорожных путей было восстановлено накануне. Ранее в РЖД сообщили, что для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе отправятся 17 поездов дальнего следования из Адлера.