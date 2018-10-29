Сирийские жители рассказали ФАН, как курды мешают их детям получать образование

Дамаск, 29 октября. Курдское руководство, оккупировавшее часть провинции Хасака, не позволяет автомобилям перевозить детей в школы, находящиеся под управлением сирийских властей. В итоге дети вынуждены идти на уроки пешком.

Курды усиливают давление на сирийские семьи, вынуждая их отказываться от обучения своих детей в государственных учебных заведениях. Не так давно курдское ГИБДД распространило информацию о том, что местные правоохранительные органы будут задерживать все транспортные средства, перевозящие учеников в школы. Любой, кто воспротивится решению курдского руководства, будет привлечен к ответственности.

В интервью корреспонденту ФАН местные автомобилисты заявили, что совсем недавно курдские представители перекрыли дорогу автомобилям, которые направлялись в школы районов Аль-Нашва, Аль-Маширафа и Назарет. Таким образом, курды вынуждают сирийские семьи отдавать своих детей в местные школы, где не следуют утвержденному государственному учебному плану. Школьникам даже запрещают изучать арабский язык, а все занятия проводят на курдском.

«Меня зовут Абу Ахмад, я — водитель автобуса. Недавно нам запретили проезд машин. Большое количество учеников возвращаются из района в район, а нам запрещено возвращаться. Мы надеемся, что решение будет пересмотрено, потому что оно мешает многим семьям. Когда подъезжаем к КПП, ученики выходят, им приходится возвращаться домой пешком. Курды приняли решение о запрете проезда машин, что мешает перевозке учеников из района в город», — рассказал один из местных жителей.

Несколько детей также поделились впечатлениями от принятого курдами закона:

«Мы из школы аль-Азизия, что в Дамаске… нас просят идти пешком, выходит примерно два часа. Мы выходим у моста и идем после от самого КПП. КПП принадлежит курдам».