В МИД Сербии рассказали, как Белград расплачивается за срыв проекта «Южный поток»

Белград, 27 октября. Сербия и страны Балканского региона вынуждены расплачиваться за срыв строительства газопровода «Южный поток» из-за политических проблем. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Хочу снова указать, что по совокупности причин и из-за первостепенности некоторых политических вопросов Сербия, к сожалению, не смогла, как планировалось, реализовать свои приоритеты снабжения газом через «Южный поток», — заявил Дачич на форуме по энергетической безопасности на территории Евразии.

По словам вице-премьера Сербии, «Южный поток» мог стать наилучшей опцией для Белграда, которая при этом не нанесла бы вреда. Дачич отметил, что благодаря строительству газопровода Сербия решила бы вопрос газовой инфраструктуры транзитными таксами.

Представитель Белграда подчеркнул, что проект был выгоден как региону, так и странам ЕС. Евросоюз уверил Сербию в реализации этого проекта, но на деле газопровод так и не был построен. Расплачиваться за это обещание пришлось Сербии и странам Балканского региона.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград планирует закупать российский газ, в том числе через «Турецкий поток». Сербия рассматривает возможность строительства газопровода-интерконнектора из Болгарии, который доставит в Сербию российский газ. Планируется, что газопровод будет запущен в 2020 году.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Турцию и Юго-Восточную Европу. «Газпром» рассматривает возможность строительства продолжения газопровода через Болгарию и Сербию. Ранее стало известно, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Мощность каждой из них должна составить 15,75 млрд кубометров газа в год.