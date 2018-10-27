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Сирия: Шойгу провел встречу с министром обороны Турции в Стамбуле

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Сирия: Шойгу провел встречу с министром обороны Турции в Стамбуле

Москва, 27 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования.

«Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

По информации телеканала TRT, Шойгу и Акар обсуждали, в том числе, ситуацию в Идлибе.

Отметим, что 27 октября в Стамбуле проходит четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции. Главы государств должны обсудить вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

Автор: Регина Пак
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