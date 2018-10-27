В Киеве признались, что крушение MH-17 выгодно Украине

Киев, 27 октября. Крушение пассажирского самолета Boeing-777 (рейс MH-17) было выгодно правительству Украины, поскольку резко изменило политическую ситуацию. Об этом заявила главный редактор украинского интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман.

По ее словам, авиакатастрофа вновь привлекла внимание международного сообщества к Украине. Если бы лайнер не разбился, то страна могла бы потерять половину своих территорий.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.