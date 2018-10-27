Армения может начать закупать американское вооружение

Ереван, 27 октября. Армения обсудит возможность закупки американского вооружения, если получит выгодное предложение от США. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — сказал Пашинян.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Армению призвал руководство страны отказаться от закупки российского вооружения в пользу американского.

Кроме того, в ходе встречи с Пашиняном Болтон затронул вопрос Нагорного Карабаха. Советник президента США подчеркнул, что Пашинян может получить поддержку по урегулированию карабахского вопроса, если победит на внеочередных парламентских выборах. Пашинян негативно отнесся к словам Болтона, заявив, что карабахский вопрос должен решать народ, а не власть.

Напомним, ранее парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства. В ходе голосования ни один парламентарий не поддержал Пашиняна, один депутат высказался против его кандидатуры.