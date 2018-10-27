Авиационная группа «Стрижи» показала высший пилотаж в Казани

Казань, 27 октября. Группа высшего пилотажа «Стрижи» приняла участие в акции «Служба по контракту – твой выбор» в Казани, видео полетов оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

В столице Татарстана 28 октяюря пройдет акция, посвященная воинской службе. Мероприятие проведут у Центра семьи «Казан». Мастера высшего пилотажа отрабатывают маневры в небе над городом.

Понаблюдать за авиационным шоу пришли местные жители. Они собрались на городской набережной и любуются фигурами высшего пилотажа.