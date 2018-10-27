Для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе направят из Адлера 17 поездов

Москва, 27 октября. В субботу РЖД направит из Адлера 17 поездов дальнего следования, чтобы вывезти пассажиров задержанных и отмененных из-за наводнения составов из Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

«РЖД вводит в график поезда в сообщении с Адлером. Для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе 27 октября отправится 17 поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что всего для пассажиров будет предоставлено более семи тысяч мест. Пять поездов уже отправились со станции Адлер, еще три в настоящее время находятся в пути. Билеты на составы, отправляющиеся 27 октября, пассажирам переоформят бесплатно.

Ранее в Краснодарском крае было приостановлено движение поездов. Железнодорожные пути были подтоплены и повреждены из-за сильных ливней. На данный момент движение восстановлено на участке Адлер — Туапсе, временное движение организовано между Туапсе и Краснодаром.