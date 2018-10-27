Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Стамбул, 27 октября. Президент России Владимир Путин в субботу посетил Стамбул с рабочим визитом и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры проводятся в преддверии четырехстороннего саммита России, Турции, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. Ожидается, что саммит продлится три часа, однако перед началом официального мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.

Отметим, что переговоры по Сирии в таком формате проходят впервые. Главные темы — российско-турецкое соглашение по введению демилитаризованной зоны в Идлибе, а также реализация политического урегулирования вооруженного конфликта. Инициатором саммита стал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились до 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.