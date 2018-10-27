«Позиция на интеграцию сообществ»: эксперт рассказал, что власти Тулы делают ради цыганской общины

Цыганский вопрос под Тулой вновь всколыхнул общественность и федеральные СМИ. Два года назад в регионе произошел конфликт между цыганской общиной и ремонтной бригадой из-за устранения дефекта на участке газопровода из-за незаконных построек местных жителей.

Накануне о проблеме ликвидации самостроя сообщила глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она пожаловалась президенту Владимиру Путину во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске на региональные власти, которые притесняют цыган и сносят их дома в Тульской области, не предлагая никакой жилищной альтернативы.

Ирония состоит в том, что оказалось, что председатель автономии привела в качестве аргументов главе государства устаревшие данные. Деметер рассказала о том, что в поселке Плеханово в Тульской области представителей цыганской диаспоры принудили снести около 100 незаконных домашних построек. Так действительно было, но в 2016 году, когда кампания по узакониванию цыганских участков находилась на начальном этапе.

Вместе с тем в регионе постоянно давали консультации и рекомендации местной общине, как законным способом получить индивидуальный участок под ИЖС. В первую очередь это касалось многодетных семей, для их нужд были выделены земельные участки в поселке Судаково, район Косая Гора.

К слову, на данный момент насчитывается порядка 63 домовладений на предоставленных властями участках. Все дома подключены к жизненно необходимым коммуникациям: проведено электричество, в оконных проемах стоят современные стеклопакеты. Постройки достаточно обжиты, свайно-винтовой фундамент большинства зданий уже закрыт фасадными панелями. Кроме того, на участках стоят заборы из профлиста.

Проблема состоит в оформлении договоров по газификации и водопроводу. В цыганском поселении ни на один дом не зарегистрировано право собственности, что подтверждается публичной кадастровой картой.

Этот факт — один из главных объяснений отсутствия газификации поселка и невозможности администрации Тулы выполнить обещание провести водопровод. Подвоз воды осуществляется по графику: два раза в неделю по 10 тонн. На то, что цыгане ждут подключение к центральному водоснабжению, указывает отсутствие индивидуальных скважин. Стоимость скважины на воду «под ключ» составляет от 80 000 до 130 000 рублей. Как говорят сами цыгане, «деньги на это есть, но пусть власть свои обещания выполняет».

Вторая трудность в интеграции цыганской общины состоит в том, что, как и год назад, никто из проживающих в этом поселке официально не трудоустроен. Местные цыгане живут по принципу: «На себя работаем, лом сдаем, движки чиним».

Политолог Владимир Киреев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей медийный резонанс, вызванный неоднозначными высказывания Деметер. В социальных сетях продолжают высказываться в негативном ключе по поводу якобы недостойного обращения с цыганами. По мнению эксперта, проблема взаимосвязи регионалов с представителями общины кроется в нежелании самих членов этнической группы интегрироваться в большое общество.

«Действительно, цыганская община является одной из самых слабо интегрированных не только в жизнь российского, но и любого общества, потому что это связано с известными культурными и национально-этническими традициями цыган: миграционный образ жизни, автономизм жизни цыган. Так происходит не только в российском обществе, но и в любых сообществах в странах, где они проживают. Примеров благополучной интеграции не так много на самом деле. И в данном случае цыганская диаспора в России не является конфликтной, нельзя сказать о том, что существует большое количество межэтнических конфликтов цыган с другими этническими группами в России. Это связано с тем, что цыгане вообще мало взаимодействуют с другими сообществами. Цыгане живут достаточно обособленно, замкнуто, предпочитая коммуникацию внутри своей собственной среды», — пояснил эксперт.

Киреев оценил действия администрации Тулы и области по отношению к цыганской общине и добавил, что местные власти делают все возможное, чтобы установить нормальный диалог с диаспорой.

«Я не думаю, что местные региональные власти каким-то образом выделяют цыган в негативном или положительном ключе. Они отмечают некоторые сложности и положительные черты этого сообщества и пытаются найти с ними общий язык. Тут нет никакой ни дискриминационной, ни слишком лояльной позиции, то есть это достаточно общая конструктивная деятельность наших государственных органов. Общая позиция на интеграцию всех сообществ, которые живут у нас в стране. Все делается ради жизни единого гражданского сообщества и подчинено задачам построения общего комфорта жизни для всех групп населения вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности», — пояснил эксперт.

Комментируя высказывание Надежды Деметер политолог, прежде всего, обратил на проблему формирования института посредничества в стране. По его мнению, глава цыганской автономии могла попросту не знать о реальном положении дел в общине из-за недостаточной информированности или же могла сказать неправду намеренно, поступая в интересах заинтересованных лиц.

«Вообще стоит упомянуть о том, как родился этот феномен посредничества, представительства этнических и религиозных групп в нашем обществе. Эти сообщества достаточно слабо интегрированы внутри себя, они являются диффузными конгломерациями. Речь идет практически обо всех сообществах в нашей стране.

Государству необходимо поддерживать с кем-то коммуникацию, поэтому создается достаточно искусственно институт посредничества в виде таких уполномоченных по правам национальностей, представителей национальных диаспор в регионах. Они зачастую, как на региональном, так и на федеральном уровне, очень формально представляют эти сообщества», — подметил собеседник агентства.

По словам Киреева, из-за отсутствия системы выбора представителя той или иной национальной группы, члены общины порой и не представляют, кто отстаивает их права перед властью.

«Зачастую люди, которые являются представителями какой-то национальной группы, которая как бы входит в диаспору, подчас и не знают, что их интересы перед государственными органами представляет такое-то лицо. Этот представитель, судя по тому что не существует никакой демократической системы выбора этой кандидатуры, может представлять исключительно свои интересы и той группы, которая формируется непосредственно вокруг него. Скажем, если какой-то представитель имеет ярко оппозиционные взгляды, то он будет ставить интересы своей как бы представляемой группы на службу своих интересов», — рассказал политолог в беседе с ФАН.

Однако есть вероятность, что Надежда Деметер могла и не знать реальную обстановку в регионе из-за того, что пользовалась ненадежными источниками информации.