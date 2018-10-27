NASA предупредило о скором контакте с внеземной цивилизацией

Вашингтон, 27 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) полагает, что человечество находится на пороге открытия существования внеземной жизни. Найти планеты, где есть признаки цивилизации, рано или поздно помогут телескопы, которые становятся все более чувствительными.

Ученые с каждым днем все ближе к тому, что найти планеты с признаками жизни, говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA. В космическом агентстве отметили, что уже сейчас телескопы и другие продвинутые инструменты наблюдения за космосом позволяют искать планеты, напоминающие Землю.

Вскоре с Земли можно будет изучать свет, исходящий от других космических тел, даже тех, которые находятся в сотнях миллионов километров от населенной людьми планеты, спрогнозировали в NASA.