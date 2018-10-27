Клинцевич призвал США вспомнить слова Путина про ад и рай в случае войны

Представитель МИД России в ООН Андрей Белоусов заявил, что Вашингтон готовится начать войну, в то время как Москва намерена защищать свою территорию и интересы. По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, США понимают, что Россия готова дать жесткий ответ в случае атаки.

Он подчеркнул, что Россия никогда не готовилась к «широкомасштабным захватническим операциям», как это пытается интерпретировать Запад. Однако Москва в состоянии дать ответ любому агрессору и защитить свою страну. Последствия подобного сценария, предостерег Клинцевич, могут быть самыми тяжелыми. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор призвал вспомнить слова президента РФ Владимира Путина об агрессорах, сказанные на Валдае.

«Путин пояснил ситуацию в свойственной ему ироничной манере. Он сказал, что если вы начнете атаковать — попадете в ад. Но мы не будем стоять на месте, мы будем тоже отвечать. И тогда никого не будет. Это очень серьезная и основательная аллегория, и нужно понимать это. Те, кто все это (агрессию — Прим. ФАН) планирует — отлично это понимают», — сказал Франц Клинцевич.

Штаты, осознавая последствия российского ответа, не хотят втягивать Москву в открытое вооруженное противостояние. Действия Вашингтона направлены на создание гонки вооружений между странами. Но Россия не отвечает на эти провокации.

«Понимаете, в открытое противостояние они нас не втянут. Они боятся, они трусы. Они понимают, что мы ответим. Но втянуть в гонку вооружений нас они хотят, понимая, что мы можем ответить. Но мы не будем в это втягиваться. У нас все уже есть», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Москва якобы нарушает условия соглашения. В Москве подчеркнули, что данные обвинения являются безосновательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ждет более подробных объяснений от Вашингтона. Слом положений ДРСМД вынудит Москву принять меры по обеспечению безопасности России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сказал, что любое действие в данной сфере встретит противодействие.