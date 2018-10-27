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Порошенко назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

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Порошенко назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

Киев, 27 октября. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового начальника главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, которые Киев считает территорией Украины.

«Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», — сказано в указе главы Украины.

Прежде Карпенко занимал пост главы СБУ в Волынской области, а также был заместителем начальника СБУ в Донецкой области. Ранее должность главы СБУ в Донецкой и Луганской областях занимал генерал Александр Куць. Его президент Украины назначил главой так называемой военно-гражданской администрации в Донецкой области.

Напомним, в 2014 году ввела войска на территорию ЛНР и ДНР из-за отказа республик признать легитимность украинского руководства, которое пришло к власти в результате госпереворота. Для урегулирования ситуации в Донбассе страны нормандской четверки подписали минские соглашения. ВСУ нарушили введенный режим перемирия и продолжают обстреливать населенные пункты на линии соприкосновения.

Автор: Софья Куликова
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