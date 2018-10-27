Путин и Макрон обсудили проведение российско-американской встречи на высшем уровне в Париже

Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в субботу по телефону обсудили возможность проведения российско-американской встречи на высшем уровне в Париже.

«Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе Кремля.

11 ноября президент России Владимир Путин в Париже планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. По телефону Путин и Макрон в преддверии четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле, который начнется в 15.00, сверили часы по ситуации в САР.

Первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.