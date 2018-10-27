Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Женщине оторвало кисть руки в серьезном ДТП в Саратовской области

134
0 Оставить комментарий

Женщине оторвало кисть руки в серьезном ДТП в Саратовской области

Саратов, 27 октября. На трассе Сызрань-Волгоград в Саратовской области произошло ДТП, Skoda перевернулась при обгоне фуры, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 27 октября недалеко от поворота на Ивановский. По предварительным данным, водитель иномарки попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением.

В результате опасного маневра пострадали два человека. Женщине, которая находилась в салоне Skoda, оторвало кисть руки. Пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое