Женщине оторвало кисть руки в серьезном ДТП в Саратовской области

Саратов, 27 октября. На трассе Сызрань-Волгоград в Саратовской области произошло ДТП, Skoda перевернулась при обгоне фуры, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 27 октября недалеко от поворота на Ивановский. По предварительным данным, водитель иномарки попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением.

В результате опасного маневра пострадали два человека. Женщине, которая находилась в салоне Skoda, оторвало кисть руки. Пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу, обстоятельства ДТП выясняются.