Экс-зампрокурора Башкирии арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве

Москва, 27 октября. Бывший первый зампрокурора Республики Башкирия Олег Горбунов арестован на два месяца по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей. Соответствующее решение в субботу принял Басманный суд России.

Правоохранительные органы задержали Горбунова 19 октября в Москве.Следствие полагает, что он, а также еще один высокопоставленный сотрудник башкирской прокуратуры Артур Шаретдинов в прошлом году получили от бывшего вице-мэра Уфы 10 млн рублей за закрытие уголовного дела против чиновников, реализующих программу расселения аварийных домов. Деньги, как считают следователи, были переданы через неких посредников.



Сам Горбунов проходит по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Если вина бывшего прокурора будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии.