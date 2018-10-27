Россия не будет шутить: в Совфеде отреагировали на заявление о подготовке США к войне

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности свидетельствует о том, что Вашингтон готовит войну. С таким заявлением выступил заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Белоусова, Россия, в свою очередь, готовится отразить нападение.

«Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — сказал Белоусов.

По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, Россия давно в курсе милитаристских планов США и готова защищать свою территорию в случае нападения. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Заявления Белоусова в Соединенных Штатах могут расценить ровно так, как это будет выгодно Вашингтону.

«В Штатах любые вещи могут расценить так, как они считают это нужным и как им выгодно, не задумываясь при этом о доказательной базе. Мы последние четыре года говорим о том, что США ведут нечестную игру», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Клинцевич напомнил о крылатых ракетах двойного назначения — противоракетах и ударном комплексе — в установках МК-41 наземного базирования, размещенных на территории бывших военных баз Варшавского договора и СССР. Речь идет о разворачивании американской базы с наземным противоракетным комплексом в Румынии в 2015 году. По словам сенатора, подобные действия США — ключевые моменты нарушения Договора о РСМД со стороны Штатов.

«Американцы прекращают договор, создают военные базы, широко анонсируют концепцию молниеносного глобального удара — это первейшие признаки того, что они готовятся к войне», — сказал Франц Клинцевич.

При этом он отметил, что Россия давно в курсе военных планов США и готова на них ответить. Все давно спланировано и определено: существуют специальные алгоритмы, которые будут запущены в случае нападения на территорию России.

«Мы знаем их планы, мы говорим, что это контрпродуктивно. И мы не будем шутить с точки зрения обеспечения своей безопасности. Мы будем использовать весь наш военный потенциал с учетом возможностей», — сказал Франц Клинцевич.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из ДРСМД в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Он также отметил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве отметили, что данные обвинения являются необоснованными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ждет более подробных объяснений от США по выходу из Договора о РСМД.