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Сирия: Путин и Макрон призвали активизировать усилия по урегулированию ситуации

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Сирия: Путин и Макрон призвали активизировать усилия по урегулированию ситуации

Москва, 27 октября. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в преддверии саммита по Сирии в Стамбуле заявили о необходимости активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в САР. Об этом информирует пресс-служба Кремля. 

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии», — говорится в комментарии Кремля.

Напомним, в субботу российский лидер Владимир Путин обсудит наиболее актуальные вопросы сирийского урегулирования с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ожидается, что переговоры продлятся не менее трех часов.

Россия является основным участником сирийского урегулирования, к необходимости внимательно прислушиваться к мнению которого западные страны регулярно призывает Дамаск. 

Автор: Федор Веснин
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