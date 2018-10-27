«Турецкий поток» введут в эксплуатацию до конца 2019 года | 27 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Газопровод «Турецкий поток» введут в эксплуатацию до конца 2019 года Обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Соответствующая дата указана в материалах, подготовленных к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул. Согласно проекту, «Турецкий поток» будет проложен через Черное море. Одна нитка газопровода будет доставлять топливо в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них должна составить 15,75 млрд кубометров газа в год.

Украинский депутат в изгнании подал в суд на Порошенко Народный депутат Александр Онищенко подал в суд на президента Украины за клевету и ущемление достоинства. Ответчиком выступят президент страны Петр Порошенко и один из украинских интернет-ресурсов. Дело будет рассматриваться Печерским районным судом Киева 14 января. О своем решении подать иск Онищенко сообщил в Facebook в начале октября. Депутат заявил, что намерен добиться наказания для президента Украины за то, что тот назвал Онищенко преступником. При этом истец обвинил Порошенко в коррупции. «Порошенко коррумпировал депутатов. Я главный свидетель. Пленки, записи, переписки — что угодно. Выиграем суд, а потом планомерно и поэтапно начнем делать этих лжецов нищими и гонимыми», — написал Онищенко.

Число пострадавших от наводнения на Кубани возросло до 60 человек Число пострадавших от наводнения и схода селей на Кубани возросло до 60 человек. Судьба еще двоих остается неизвестной, шесть человек погибли. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона. Как уточняется, в настоящее время помощь медиков в больницах получают девять человек, 51 пострадавший лечится амбулаторно. В настоящее время в Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Часть местных жителей была эвакуирована. Из-за стихии были задержаны десятки поездов, следующих в южном направлении.