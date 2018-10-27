Медведев премировал победителей конкурса муниципалитетов в 14 регионах РФ

Москва, 27 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев премировал победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Денежные поощрения получили 24 муниципалитета из 14 регионов РФ. Размер премий существенно варьируется: некоторые муниципалитеты получили поощрения в несколько миллионов рублей, другие — значительно меньшие премии. Всего для награждения победителей конкурса выделено 40 миллионов рублей.

Кроме того, победители, среди которых, например, башкирский, чувашский и якутский муниципалитеты, получат дипломы от правительства России.