Лондон, 27 октября. Украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе уличили во лжи в эфире британского подразделения телеканала Aljazeera. Журналист усомнился в словах вице-премьера о «самой сильной армии в Европе» и «оккупации Крыма».

Журналист попросил Климпуш-Цинцадзе пояснить, почему же «самая сильная армия Европы» не может противостоять Луганской и Донецкой народным республикам в Донбассе. В ответ на провокационный вопрос вице-премьер заявила, что якобы Украина следует международному праву и минским соглашениям и не приемлет силового решения конфликта. Климпуш-Цинцадзе призвала международного сообщество оказывать давление на Россию.

Также журналист отметил, что заявление Украины о гражданской войне в Крыму «неискреннее».

«Мы можем спорить о референдуме, но реально там очень много этнических русских, живущих в Крыму, они совершенно счастливы. Счастливы не быть частью Украины и быть частью… Вы никогда не вернете Крым – это реальность, которая у вас есть, и вы должны ее принять», – заявил журналист.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признает результаты плебисцита. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

Кроме того, в 2014 году Украина ввела войска на территории ЛНР и ДНР из-за отказа республик признать легитимность украинского руководства, которое пришло к власти в результате госпереворота. Республики дали отпор ВСУ, однако вооруженное противостояние в Донбассе затянулось на четыре года. Для урегулирования ситуации в Донбассе страны нормандской четверки подписали минские соглашения. ВСУ нарушили введенный режим перемирия и продолжают обстреливать населенные пункты на линии соприкосновения.