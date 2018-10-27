Москва, 27 октября. Батискаф для спуска в Марианскую впадину разработают в России. Работу над проектом в 2019 году начнет Объединенная строительная корпорация, сообщил в субботу генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

«Сейчас мы формируем расширенное техническое задание и ищем поставщиков основных видов комплектующих и оборудования. Вторым шагом будет технический эскизный проект», — пояснил он агентству «Интерфакс».

Рахманов добавил, что затем ОСК будет обсуждать привлечение дополнительного финансирования.

«Дальше строим и ныряем», — заключил он.

О намерении собрать экспедицию на дно Марианской впадины ранее сообщил путешественник Федор Конюхов. По его словам, грунт со дна желоба будет для науки более ценен, чем грунт с Луны.