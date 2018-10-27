Путин приехал в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии

Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин приехал в Стамбул, где примет участие в четырехстороннем саммите РФ, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирии.

Из аэропорта российский лидер направится во дворец «Вахдеттин», где в 15.00 начнется встреча лидеров четырех государств. До начала саммита должны состояться двусторонние встречи. На четырехсторонние переговоры отводится три часа. По окончании саммита лидеры сделают совместное заявление для прессы.

В четырехстороннем формате с участием России, Турции, Германии и Франции сирийское урегулирование будет обсуждаться впервые. Также на встрече доклад о ситуации в Идлибе представит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории САР были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования ситуации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.