Сирия: ремонтные бригады восстанавливают главную электрическую станцию в Даръа

Дамаск, 28 октября. Ремонтным бригадам удалось на 60% восстановить электрическую станцию Шейх Мискин, находящуюся в окрестностях провинции Даръа. Именно Шейх Мискин соединяет все коммуникационные станции в регионе, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Мастера работают день и ночь, чтобы как можно быстрее наладить работу линии, питающей электричеством 11 трансформаторских станций в провинции Даръа.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что вот уже несколько месяцев генеральная энергетическая компания в сирийской провинции Даръа устраняет последствия террористической деятельности в регионе. Работники мастерских продолжают ремонт трансформаторов, натягивают линии низкого и среднего напряжения, устанавливают новые столбы вместо тех, что были уничтожены боевиками. Кроме того, осуществляется ремонт линий электропередач, соединенных с несколькими трансформаторными станциями.

Параллельно в регионе восстанавливают и другую инфраструктуру. В частности, сирийским властям удалось реализовать проект в городе Хирбет Газале, стоимость которого составила 1,5 млрд сирийских лир. Проект Хирбет Газале нацелен на обеспечение водой административного центра провинции Даръа. Именно он будет удовлетворять потребности мирных жителей в ближайшие несколько лет.

Провинция Даръа была освобождена в конце июля 2018 года в ходе масштабной военной операции, которая проводилась при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Даръа также были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Сейчас сирийские военные продолжают зачищать так называемые спящие ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, боевики которой скрываются в скалистых ущельях и пещерах пустыни Бадия в районе сирийской провинции Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.