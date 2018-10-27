МИД РФ заявил о разном отношении к войне в США и России

Москва, 27 октября. В США и России по-разному относятся к обострению ситуации на мировой арене. В то время как Вашингтон готовится развязать войну, в Москве прилагают все усилия, чтобы войны избежать. Россия намеревается защищать свои интересы и готовится к оборонительной войне. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, главным показателем подготовки США к войне является решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и принять новую ядерную доктрину. Об этом представитель МИД РФ заявил в ходе выступления в первом комитете Генассамблеи ООН.

Россия вынесла на рассмотрение первого комитета ГА ООН проект резолюции о ДРСМД. Однако комитет отверг резолюцию по итогам голосования. Белоусов заявил, что ООН может пожалеть о таком решение. Представитель МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит обращаться в Генассамблею ООН и Совбез для принятия резолюции и предотвращения войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. В Москве призвали Вашингтон отказаться от опрометчивого шага. Глава МИД РФ после встречи с помощником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном поделился мнением, что решение о выходе США было принято задолго до объявления.