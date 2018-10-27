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Обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован в РФ из Черногории

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Обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован в РФ из Черногории

Москва, 27 октября. Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани в субботу был экстрадирован в Россию из Черногории, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения», — сказала она.

Волк уточнила, что Домани обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, занимая пост исполнительного директора РФБ, Домани от имени федерации подписал ряд фиктивных договоров с подконтрольными ему организациями. Из-за таких действий РФБ понесла значительный материальный ущерб. Чтобы избежать наказания, Домани выехал за границу. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола и задержан в марте 2018 года в Черногории.

Автор: Василий Котов
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