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Сверили часы по Сирии: Песков сообщил о переговорах Путина и Макрона

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Сверили часы по Сирии: Песков сообщил о переговорах Путина и Макрона

Париж, 27 октября. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон «сверили часы по Сирии», обсудив по телефону ситуацию в САР в преддверии саммита по сирийскому урегулированию в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Макрон на переговорах в Турции намерен поднять тему недопустимости применения химоружия в Сирии, о чем он и сообщил российскому лидеру, отмечает телеканал Бэ-эф-эм. Кроме того, президент Франции сообщил Владимиру Путину о том, что, по его мнению, все участники сирийского урегулирования должны стремиться к обеспечению долговременного перемирия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин и Макрон «сверили часы».

Напомним, ожидается, что переговоры президентов России, Франции и Турции, а также канцлера ФРГ, посвященные положению дел в Сирии, продлятся не менее трех часов. Начало встречи Путина, Макрона, Эрдогана и Меркель запланировано на 15.00.  

Автор: Федор Веснин
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