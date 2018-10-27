Полиция Ростова-на-Дону три дня ищет родителей оставленных в парке детей

Ростов-на-Дону, 27 октября. Сотрудники полиции в течение трех суток пытаются отыскать родителей трех детей дошкольного возраста, которые были оставлены в парке в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Местная жительница сообщила в полицию, что в парке имени Оганова находятся три ребенка без присмотра взрослых. Прибывшие на место правоохранители не нашли на месте происшествия родителей.

«Стражи порядка отвезли мальчика шести лет и двух девочек пяти лет в реабилитационный центр, где их осмотрел врач. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — заявил представитель регионального ГУМВД РФ в комментарии РИА Новости.

Также источник добавил, что у детей разные родители. В полицию обратился мужчина, назвавшийся дедушкой одного из детей. По словам мужчины, родители дошкольников уехали на заработки в Краснодар, а детей оставили под его присмотром. Оставшиеся с ним дети ушли гулять и потерялись в парке.