Сирия новости 27 октября 16.30: под обстрелом «Ан-Нусры» ранено несколько жителей Алеппо, в Идлибе идут бои между САА и «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 27 октября. Под обстрелом «Джебхат ан-Нусры»1 ранено несколько мирных жителей Алеппо, в Идлибе зафиксированы перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», в Эс-Сувейде продолжается операция САА против ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

Провинция Алеппо

Террористы «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести обстрел кварталов административного центра провинции Алеппо. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syria_novosti), что под огнем радикальных исламистов пострадало несколько мирных жителей города.

Ранее сообщалось, что в качестве ответных мер, правительственные войска САР открыли огонь по опорным пунктам боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» в западной части региона.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» формирования в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того, боестокновения отмечаются недалеко от населенного пункта Ат-Тамания.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами «Тахрир аш-Шам». Военный источник сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalepBugunTV), что радикальные исламисты атаковали расположения правительственных войск в этой части региона. По сведениям Telegram-канала (@aheey555), САА наносит артиллерийские удары по укрепрайонам боевиков «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Мурек.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться вглубь вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, освобождая данные территории от террористов «Исламского государства», пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jamlyyyyy).

Напомним, немногочисленные банды ИГИЛ1 скрываются в пещерах и продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам САР. Радикальные исламисты окружены сирийской армией и отрезаны от путей снабжения оружием и продуктами питания.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)