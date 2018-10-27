Киев оставит без воды в три города ЛНР

Киев, 27 октября. Киев прекратит подачу воды в три города на территории Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции, которая находится под контролем украинской армии.

В пресс-службе ГУП «Лугансквода» сообщили РИА Новости, что в связи с ремонтными работами на водоводах, расположенных на территории Украины, с 20.00 29 октября и по 20.00 30 октября подача воды на 4-й подъем Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР будет прекращена подача воды. Из-за этого без водоснабжения останутся Стаханов, Кировск и Брянка.

В компании отметили, что из-за большой протяженности трубопроводов понадобится время на заполнение их водой и нормализацию подачи. Водоснабжение в прежних объемах будет восстановлено только к 1 ноября.

Западная фильтровальная станция является единственным источником водоснабжения ЛНР, расположенным на подконтрольной Киеву территории. ЛНР также получает воду из автономных источников.

Напомним, в 2014 году украинская армия ввела войска на территорию ЛНР и ДНР из-за отказа республик признать нелегитимное руководство Киева, пришедшее к власти в результате госпереворота. ВСУ обстреливают территории, расположенные у линии соприкосновения. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.