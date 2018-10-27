Ударный беспилотник ВСУ пытался атаковать военный объект ДНР

Донецк, 27 октября. Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался атаковать охраняемый военный объект в Донецкой народной республике, но был успешно сбит военнослужащими ДНР, сообщил в субботу начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки во время попытки противником нанести удар по охраняемому военному объекту НМ ДНР, средствами ПВО уничтожен очередной ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины», — сказал он.

Безсонов подчеркнул, что Киев продолжает грубо нарушать минские соглашения, согласно которым беспилотники могут использоваться вблизи линии соприкосновения в Донбассе только наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования конфликта в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения о нарушениях со стороны ВСУ.