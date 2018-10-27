Палестинский «Исламский джихад» заявил о готовности к перемирию с Израилем

Газа, 27 октября. Члены запрещенного в РФ палестинского движения «Исламский джихад» по итогам встречи с представителями Египта заявили о готовности к перемирию с Израилем и прекращению огня. Об этом сообщает официальное агентство министерства информации сектора Газа «Аль-Рай».

Ранее израильская сторона сообщила о том, что по территории страны за минувшие сутки было выпущено минимум 34 ракеты из сектора Газа. Израильские военные в ответ нанесли удары по 80 целям в анклаве. Сообщается, что были атакованы восемь объектов «Исламского джихада».