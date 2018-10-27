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Уникальный подавитель спутников испытали в России

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Уникальный подавитель спутников испытали в России

Москва, 27 октября. Испытания комплекса радиоэлектронного подавления «Тирада-2С» проведены в России. Система ориентирована на выведение из строя спутников связи противника.

Об успешном проведении испытаний сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс «Тирада-2С» уже проходил испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — приводит «Интерфакс» комментарий источника.

О том, что российские специалисты создали уникальный комплекс для подавления спутников, стало известно в начале 2018 года. Работы над проектом «Тирада» были начаты еще 17 лет назад. 

На вооружение российской армии система должна поступить до конца 2018 года.

Автор: Федор Веснин
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