Сирия: сильные ливни повредили жилые дома в Хасаке — видео ФАН

Дамаск, 27 октября. Сильные дожди в сирийской провинции Хасака привели к затоплению ряда жилых домов, особенно тех, что расположены в районах Аль-Мардиан, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам пострадавших, проливные дожди причинили серьезный вред их имуществу. В данный момент они ожидают компенсации за поврежденную мебель.

Сирийские власти помогают гражданам устранить последствия непогоды, несмотря на кризис, в котором в данный момент находится страна.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что мощный ливень обрушился не только на провинцию Хасака, но и на остальные регионы Сирии. Разбушевавшаяся непогода привела к отключению телевизионного вещания в Дамаске. Кроме того, в сирийской столице начались пробки из-за серьезных сбоев в работе светофоров. В итоге регулирование движения общественного транспорта местные стражи правопорядка взяли на себя.

По словам свидетелей, кроме дождя, грома и молний в отдельных районах Дамаска также прошел град.

Накануне губернатор провинции Алаа Мунир Ибрагим побывал в пострадавших от ливня районах города. Вместе с представителями оперативных служб и сервисных учреждений Ибрагим провел оценку масштабов ущерба, нанесенного инфраструктуре Дамаска.

В данный момент ведутся активные работы по ликвидации последствий дождя, прошедшего в регионе. Точную сумму ущерба пока не сообщали, так как он все еще подсчитывается. Однако отмечается, что в этом году на республику обрушилось «исключительно большое количество осадков».

По последним данным, сильные дожди до сих пор продолжаются в сирийской провинции Идлиб. По словам местных жителей, шесть человек были сбиты селевым потоком и погибли недалеко от турецкой границы.