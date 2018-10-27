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Канадская земля не помогла покинувшей РФ Медведевой, опубликовано видео провала

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Канадская земля не помогла покинувшей РФ Медведевой, опубликовано видео провала

Москва, 27 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева, неудачно выступившая на этапе Гран-При Канады, объяснила провал потерей концентрации. 18-летняя спортсменка получила от судей оценку в 60,83 балла. 

«Потеряла концентрацию. Быть очень уверенной в себе – не всегда хорошо», — сказал Медведева в интервью TSN.

В сети опубликовано видео выступления Медведевой, которая в межсезонье перебралась из России в Канаду. Короткая программа на втором этапе Гран-при в Лавале стало худшим прокатом в карьере Медведевой. 

Лучший результат, напомним, показала россиянка Елизавета Туктамышева. 

Автор: Федор Веснин
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