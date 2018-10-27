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Экономика

Рекордный урожай в Европе снизит цены на вино в России

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Рекордный урожай в Европе снизит цены на вино в России

Брюссель, 27 октября. Хороший урожай винограда в странах Европейского союза привел к росту производства вина в 2018 году. Причем винодельческая отрасль ЕС может установить первый рекорд по объемам производства за последние пять лет. Об этом говорится в прогнозах Европейской комиссии.

Согласно положениям документа, рост производства вина в сезон 2018–2019 года составит 22,1% к прошлому году. Следовательно, цены на вино могут снизиться, в том числе и в России.

Отметим, что вина нового урожая начинают поступать в продажу ближе к Новому году. Снижение цен может произойти именно в этот период.

Хороший урожай винограда зафиксирован и в России. Это значит, что отечественные производители также могут снизить цены на свою продукцию.

Автор: Регина Пак
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