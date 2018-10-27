Полиция Стамбула проверила канализацию возле консульства Саудовской Аравии после убийства Хашукджи

Стамбул, 27 октября. Турецкие полицейские в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи обследовали канализационные сети на улице, где расположено консульство Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство Anadolu, специалисты использовали видеокамеры для обследования. Расследование гибели Хашукджи продолжается.

Напомним, журналист Хашукджи, известный критикой Эр-Рияда, работал обозревателем американской газеты Washington Post. Он пропал в Турции 2 октября. Как сообщила невеста журналиста, Хашукджи зашел в генконсульство Саудовской Аравии и не вернулся. В Эр-Рияде подтвердили убийство журналиста в здании генконсульства. Прокуратура королевства сообщила, что к трагедии привела ссора между журналистом и сотрудником посольства. До делу Хашукджи арестованы 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судить виновных в убийстве необходимо в в Турции, так как именно на территории республики произошло убийство.