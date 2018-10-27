Москва, 27 октября. США не намерены отказываться от контроля за вооружениями, Вашингтон поддерживает контакты с европейскими партнерами по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«В конце концов мы должны посмотреть правде в глаза, это не значит, что мы отказываемся от контроля за вооружениями», — сказал он.

При этом Мэттис выразил мнение, что контроль за вооружениями должен сводиться к конкретным действиям. Глава Пентагона также заверил, что, несмотря на намерение выйти из ДРСМД, Вашингтон продолжит плотно взаимодействовать по соглашению и его значению для европейской безопасности.

О планах США выйти из соглашения ранее заявил президент государства Дональд Трамп, обвинив российскую сторону в том, что она якобы нарушает условия договора. При этом МИД РФ неоднократно обращал внимание, что именно Вашингтон не выполняет своих обязательств по ДРСМД. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», в Румынии и Польше.

МИД РФ считает, что намерение США выйти из договора фактически свидетельствует о подготовке Вашингтона к войне.