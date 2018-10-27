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Минсельхоз рассказал о связи роста оптовой и розничной цены на сахар

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Минсельхоз рассказал о связи роста оптовой и розничной цены на сахар

Москва, 27 октября. Рост оптовой цены на сахар в России не скажется на розничной стоимости продукта и не повлияет на конечных потребителей, заявил официальный представитель Минсельхоза РФ.

«Динамика розничной цены гораздо менее выражена чем оптовая, которая в большей степени подвержена волатильности», — пояснил он.

В ведомстве уточнили, что розничная стоимость сахарного песка стала несколько выше только из-за инфляции. По данным на 19 октября, она увеличилась на 5,2% в годовом выражении и в настоящее время составляет 42,7 рубля за один килограмм.

Ранее в Минсельхозе сообщили о резком росте оптовых цен на сахар в России. По информации министерства, с 2017 года рост стоимости составил 43,9%.

Автор: Василий Котов
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