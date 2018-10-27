Первый канал объяснил приглашение журналистки NBC вести программу «Время»

Москва, 27 октября. Первый канал заявил, что приглашение американской телеведущей Мегин Келли, уволенной с канала NBC за расистские высказывания, было иронией. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — заявили в пресс-службе ТАСС.

Напомним, ранее ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов в эфире программы «Время» пригласил Келли стать его соведущей. Журналистку уволили с NBC за расистские высказывания о костюме на Хэллоуин.

Журналистка несколько раз встречалась с президентом России Владимиром Путиным и брала у него интервью. После беседы Келли рассказала о симпатии к российскому лидеру.