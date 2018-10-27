Гонка вооружений: министр обороны Белоруссии предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Минск, 27 октября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести с самым разным последствиям. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Глава Минобороны страны предостерег, что выход США из Договора о РСМД может привести к росту напряженности между странами. По словам Равкова, может начаться «гонка вооружений».

«Это будет необузданное развитие ракет средней и малой дальности, и, естественно, ничем не ограниченное увеличение их количества», — сказал Равков в комментарии РИА Новости.

Он предупредил, что исход подобного развития событий может быть «самым разным».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о РСМД в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. В Москве отметили, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований. После этого Дональд Трамп заявил, что Штаты будут наращивать свой ядерный арсенал до того, пока Россия и Китай «не придут в себя».

В Москве подчеркнули, что ждут о Вашингтона более подробных объяснений касательно выхода из ДРСМД. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слом положений договора вынудит Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что любое действие США в данной сфере будет встречать противодействие.