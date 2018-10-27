Сирия: Лавров и глава МИД Турции начали переговоры в Стамбуле

Москва, 27 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу начали переговоры в Стамбуле, сообщили представители турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — приводит слова источника РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что Лавров и Чавушоглу обсуждают ситуацию в Сирии, а также обстановку в провинции Идлиб. Кроме того, по данным телеканала TRT, в субботу в Стамбуле также проводят встречу главы Минобороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акара.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирии. Переговоры лидеров государств должны продлиться три часа. В таком формате обсуждение сирийского вопроса состоится впервые.