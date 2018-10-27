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Глава Минвостокразвития спас молодого совенка с поврежденным крылом

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Глава Минвостокразвития спас молодого совенка с поврежденным крылом

Благовещенск, 27 октября. Министр по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов стал опекуном для  совенка с подбитым крылом, которого нельзя выпустить в естественную среду обитания из-за травмы.

Раненого совенка дети нашли в огороде жилого  дома в городе. Птенца доставили в Амурский эколого-биологический центр, где содержатся получившие травмы животные. Также центр проводит программу «Возьми животное под опеку».

«Давно хотел поучаствовать в этой доброй программе – взять животное под опеку, а тут как раз незадолго до моего приезда ребята совенка нашли», — заявил Козлов.

Стать опекуном животного может любой желающий. С ним эколого-биологический центр заключит официальный договор. Средства, предоставленные опекуном, будут потрачены на питание и лекарства для выбранного животного. Помимо птиц в Центре также содержатся лисы, медведи, еноты и экзотические животные.

Автор: Софья Куликова
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