Плакал каждый день: нападающий «Спартака» рассказал о «шоке» после переезда в Россию

Москва, 27 октября. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о своей адаптации в России. Спортсмен из Кабо-Верде пожаловался на то, что в первый год очень сильно страдал из-за непривычного климата и языкового барьера и «плакал каждый день»

«После подписания контракта со «Спартаком» самыми сложными моментами были русский язык, холод и культура. Это был шок. Еще эти безумные пробки, и почти никто не говорил по-английски», — цитирует форварда «Спартака» O Jogo.

Зе Луиш признался, что смог почувствовать себя по-настоящему комфортно только тогда, когда начал понимать русский язык.

«Правда, говорить на нем почти невозможно», — добавил футболист.

Напомним, Зе Луиш играет за «Спартак» с 2015 года, в составе красно-белых в позапрошлом сезоне он стал чемпионом России.