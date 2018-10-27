Виновным в гибели двух человек при обрушении моста в Приморье грозит до семи лет

Владивосток, 27 октября. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после гибели двух человек при обрушении моста в Приморье. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ.

По делу назначены судебные эксперты. Будут проведены автотехническая и строительно-техническая экспертизы. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Отметим, что санкция части 5 статьи 264 УК РФ предусматривает собой наказание либо в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 26 октября в Михайловском районе Приморья произошло ЧП: автомобильная переправа через реку Осиновка обрушилась под фурой. Легковой автомобиль, следовавший за большегрузом, рухнул вниз. Его придавили бетонные конструкции моста и прицеп грузовика. Погибли водитель легкового автомобиля и ее ребенок.